Juventus-Milan, è il giorno della sfida: bianconeri con sette indisponibili

Juventus-Milan, Spalletti fa il punto sugli infortunati, parla di Woltemade e svela le probabili scelte per il big match contro i rossoneri di oggi

La Juventus, oggi, sarà in campo per affrontare il Milan ma Spalletti dovrà rinunciare a diversi giocatori che saranno infortunati. Il tecnico di Certaldo ha confermato che non avrà a disposizione nemmeno Cambiaso, Sarr e McKennie: "Non recupera nessuno. Cabal, Cambiaso, Sarr, McKennie oltre a Thuram, Yildiz ed Ekhator. Speriamo di recuperarne un paio per la prossima settimana". Spalletti ha poi spiegato che tipo di squadra si troverà davanti la sua Juventus: "Si presenta un tecnico che ha le idee chiare ed è riuscito a farsi fare una squadra forte con dei principi di gioco riconoscibili. Un tecnico che si è fatto apprezzare con lo Sporting Lisbona. Il Milan è una squadra, immediata, verticale e molto veloce nel ribaltare il gioco. Poi ti costringono ad usare un motore della stessa cilindrata loro e ti vengono addosso creando dei microduelli e se sai leggere il gioco in anticipo puoi usare la loro aggressività. Questo non ci deve creare timore. Sarà una bella partita e chiaramente noi proveremo a fare la partita e ad esprimere la nostra voglia di vincere la partita".

Spalletti spiega quali sono le caratteristiche di Woltemade

Uno dei giocatori che oggi sarà a disposizione di Spalletti sarà Woltemade. Il tecnico di Certaldo ha rivelato quali sono le caratteristiche principali del tedesco e cosa potrà dare alla squadra: "Amplia i margini di gioco. Quando lo avvicini alla porta fa sempre piacere, il premio del gol piace sempre di più e stimola i calciatori. Mi è sembrato in questi pochi momenti che sappia fare tutti e due. Viene a giocare incontro ma si ritaglia lo spazio da giocare successivamente. Ha destro, sinistro, di testa colpisce anche perché la va a cercare la palla. Ha un impatto cattivo, ha caratteristiche che possono farci comodo e vediamo di usarle in maniera corretta". Spalletti, però, ha spiegato che difficilmente Woltemade sarà titolare: "Inizialmente non penso di farlo giocare, però penso possa subentrare. Lui sa giocare a due perchè va a relazionare con i compagni. Lui si crea lo spazio da attaccare e può giocare benissimo con Kolo Muani. Poi ha la possibilità del gioco aereo con la palla in verticale. Dobbiamo vederlo in pratica ed è una persona straordinaria e fa vedere la qualità caratteriale di stare dentro un gruppo. Ora dobbiamo farlo giocare domani".

Le scelte di Spalletti per la gara contro il Milan

Per la gara contro il Milan, Luciano Spalletti sembra avere le idee piuttosto chiare. Infatti, il tecnico di Certaldo confermerà il 4-2-3-1: in porta giocherà Vicario. Davanti a lui sulla destra toccherà a Kalulu, in mezzo spazio alla coppia Bremer-Lucumì, mentre a sinistra ci sarà ancora Celik. Il numero 2 bianconero si è ormai guadagnato la titolarità anche se Cambiaso sarà fermo ai box perché infortunato. A centrocampo Spalletti punterà ancora su Douglas Luiz e Locatelli. Il brasiliano, dopo le buone prestazioni contro Frosinone e Parma, dovrà dare continuità anche in un big match come quello di oggi. Sulla trequarti mancheranno McKennie e Yildiz e al loro posto giocheranno Nico Gonzalez e Boga. A completare il terzetto ci sarà la certezza Conceicao. Mentre in attacco Spalletti punterà su Kolo Muani.