Milan, avanti per Gonçalo Ramos: contatti con l'agente, lui ha già aperto al trasferimento
Il Milan accelera per rinforzare il reparto offensivo e ha individuato in Gonçalo Ramos il principale obiettivo per il ruolo di centravanti. Il portoghese del Paris Saint-Germain è infatti in cima alla lista dei desideri del club rossonero.
Secondo quanto riferito da Sky, ci sono già stati i primi contatti con l'agente Jorge Mendes, che cura gli interessi dell'attaccante. I dialoghi proseguono e cresce l'ottimismo sulla possibilità di vedere Ramos con la maglia del Milan nella prossima stagione.
Un elemento che potrebbe agevolare la trattativa è il gradimento espresso dallo stesso giocatore nei confronti della destinazione. I rossoneri continueranno a lavorare per trovare l'intesa con il PSG e regalare così a Ruben Amorin il centravanti individuato come prima scelta per il nuovo progetto tecnico.