Milan, iniziato il casting per la panchina: il sogno è Gasperini

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In casa Milan è iniziato il casting per la panchina per la prossima stagione. Come riporta Il Corriere dello Sport il club rossonero vorrebbe un allenatore che pratichi bel gioco e che sappia valorizzare la rosa. Tutti gli indizi portano a Gian Piero Gasperini, anche se tuttavia sarà difficile strapparlo all'Atalanta, soprattutto se la Dea dovesse riuscire ad ottenere la storica qualificazione alla prossima Champions League.