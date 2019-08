© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In casa Milan c'è la matassa Suso da diramare. Come scrive Tuttosport, l'allenatore Giampaolo vorrebbe tenere lo spagnolo, ma i rossoneri devono comunque far quadrare i conti. La Roma lo ha ancora nel mirino, ma il Milan lo farà partire solo in caso di plusvalenza garantita: serve una proposta cash da almeno 30 milioni.