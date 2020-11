Milan, lo spauracchio Inter e i tempi che stringono: tutte le grane del rinnovo di Calhanoglu

Il rinnovo di Hakan Calhanoglu è una delle priorità assolute per la dirigenza del Milan. Il calciatore è tentato dall'Atletico Madrid, con Simeone che lo accoglierebbe volentieri da parametro zero in vista della prossima stagione. Il suo agente ha già fatto sapere che tra le pretendenti ci sarebbe anche l'Inter, e questo spaventa i rossoneri anche più di rimanere senza incassi dalla sua cessione. La trattativa è bloccata sull'esosa richiesta del turco, che chiede 5-6 milioni a stagione contro i 2,5 che percepisce attualmente. La società non è convinta di legarsi a lui per queste cifre fino al 2025 e il tempo che passa rischia di compromettere il prolungamento. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.