Milan, Loftus-Cheek: "La mia esultanza dopo i gol si ispira alle schiacciate del basket"

Ruben Loftus-Cheek è stato il protagonista del primo episodio di 'Gameplay', un nuovo format di Milan TV nel quale i giocatori del Milan raccontano e analizzano le loro principali skills. Il centrocampista inglese si è raccontato a 360°, prendendo come spunto alcuni dei numeri registrati in questi primi sei mesi in rossonero.

La tua esultanza ha un significato? “Sì, l’ho presa da un gesto famoso del basket. Spesso quando un giocatore più alto schiaccia su uno più basso è come dire 'sono un po’ troppo piccoli' (ride ndr)”.