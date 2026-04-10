Il piano del Milan per rivoluzionare la mediana: Fofana e Loftus-Cheek out, Goretzka in

Il Milan si prepara a intervenire in profondità sul proprio centrocampo e l’impressione è che la prossima stagione possa partire senza alcuni degli attuali protagonisti. Le riflessioni interne sono già entrate nel vivo e la dirigenza non considera più intoccabili profili come Ruben Loftus-Cheek e Youssouf Fofana. Il loro rendimento, soprattutto in termini di gol e incisività negli ultimi metri, non ha convinto fino in fondo: appena cinque reti complessive, troppo poche per due giocatori chiamati a garantire anche presenza offensiva.

Le sirene di mercato, nel frattempo, si stanno facendo sempre più concrete. Per Fofana si registra un interesse insistente dalla Turchia, con il Galatasaray che aveva già provato ad affondare il colpo nei mesi scorsi e che potrebbe tornare alla carica. Il Milan parte da una richiesta vicina ai 30 milioni. Situazione diversa per Loftus-Cheek, che mantiene estimatori in Inghilterra: un eventuale ritorno in Premier League non è da escludere, soprattutto se dovessero arrivare proposte convincenti nelle prossime settimane.

Sul fronte entrate, invece, prende quota un profilo di esperienza internazionale. I rossoneri stanno lavorando sotto traccia per Leon Goretzka, destinato a liberarsi dal Bayern Monaco. Un’opportunità interessante, ma non semplice da concretizzare: tra ingaggio elevato e bonus alla firma, l’operazione richiede uno sforzo importante. A riportarlo è il Corriere dello Sport.