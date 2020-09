Milan, Maldini: "La Champions deve essere il nostro obiettivo. Ibra? Trattativa più difficile"

Paolo Maldini, direttore dell'area tecnica del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky: "Il mercato è partito da poco ma ci siamo portati avanti con diverse operazioni. Quella più difficile è senza dubbio il rinnovo di Ibrahimovic, ma era anche la nostra priorità".

Brahim Diaz?

"È un giocatore che può variare sul fronte offensivo, è un giocatore che può fare la differenza"

Ibrahimovic?

"I risultati parlano per lui. L'importanza di Zlatan non è solo in campo, ma ha portato competitività a Milanello. Ha 38 anni, lo sappiamo noi e lo sa anche lui, ma ognuno invecchia alla propria maniera. Io per esempio ho vinto la mia ultima Champions League a 39 anni vincendo anche il premio di miglior difensore della competizione".

Obiettivo Champions?

"Non è un obiettivo dichiarato ma deve essere il nostro obiettivo. La società ha fatto degli sforzi importante per migliorare la posizione in classifica. L’idea è rientrare nelle prime quattro. Cambierebbero poi tante cose dal prossimo anno. Non è obiettivo dichiarato, ma il Milan non può non pensare di competere per i primi quattro posti".

Il Milan è una squadra giovane?

"È lo stesso discorso per i giocatori anziani, i giovani sono diversi fra loro. C'è che è subito pronto, c'è chi ha bisogno tempo. Gli inserimenti sono mirati per aiutare la crescita di questi ragazzi giovani. La linea tracciata è chiara: non esiste un modello di squadra che ha avuto successo. Gli investimenti sono mirati per aiutare i ragazzi a crescere. Abbiamo indicazioni sportive ed economiche, il nostro monte ingaggi scende ormai da due anni. Se accompagneremo a queste scelte, anche i risultati all’altezza del Milan avremo fatto un buon lavoro".

Il calendario?

"Il problema, tra virgolette, è che abbiamo il preliminare di Europa League. Sarà difficile abbinare una competizione importante che ti fa rimanere dentro o fuori con una partita secca. Speriamo di entrare in forma giocando".

Il derby con l'Inter?

"L’anno scorso abbiamo perso due Derby, la seconda in modo clamorosa, giocando molto meglio. Il gap con l’Inter sembrava aumentato, ora vediamo".