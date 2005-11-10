Milan, Nkunku si vede già a Lipsia a titolo definitivo: "Mi immagino di restare qui a lungo"

Christopher Nkunku è destinato a non tornare più al Milan. L'attaccante francese ha ritrovato la vena a Lipsia, squadra nella quale è esploso vincendo anche la classifica marcatori al termine della stagione 2022/23. In questa seconda parentesi è partito forte, con 4 reti in 6 partite. Una stagione del riscatto dopo l'anno così così al Milan, chiuso con 8 reti in 35 partite.

Nkunku si vede a lungo a Lipsia

Intervenuto ai microfoni di Sport Bild, Nkunku ha parlato del suo momento a Lipsia: "Sono molto felice. Mi trovo molto bene in città e nel club. Certo, posso benissimo immaginare di rimanere più a lungo". Il giocatore ha poi proseguito: “Ho vissuto momenti molto significativi della mia carriera e della mia vita a Lipsia e con l'RB Lipsia. Mi sono davvero divertito in quei quattro anni” aggiungendo: “Prima di tutto, i club dovranno raggiungere un accordo a fine stagione. Quindi non dipende solo da me”.

Il Milan ne detiene ancora il cartellino

Il Milan lo ha acquistato l'estate scorsa dal Chelsea per circa 38 milioni. Attualmente è solo in prestito al Lipsia, che si è riservato il diritto di riscatto a 28 milioni di euro, che si aggiungerebbero ai 3 già spesi quest'estate per il suo trasferimento a titolo temporaneo.