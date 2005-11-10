Milan, hai visto il vero Nkunku? Cinque palloncini gonfiati e quattro assist, al Lipsia è un altro

Christopher Nkunku era stato l'acquisto più costoso in Serie A dell'estate 2025, ma il Milan non ha mai potuto apprezzare al massimo le sue qualità. Difficile spiegare i motivi di un rendimento altalenante, ma i calciatori non sono come macchine e ci sono squadre in cui faticano di più di altre. L'aria di casa di Lipsia lo ha come rivitalizzato e così all'improvviso è tornato quasi devastante come un tempo.

L'Italia è solo un ricordo

Nkunku si è trasferito in Germania in prestito con diritto di riscatto e in appena 11 partite ha segnato 5 gol e fornito 4 assist. Per rendere un'idea della sua crescita, con i rossoneri si è fermato a quota 8 centri e 3 passaggi decisivi in 35 gettoni, con una media nettamente inferiore a quella di quest'anno. Il segreto è anche la fiducia che gli sta dando Demichelis, il quale lo coccola e gli cuce intorno un abito perfetto per le sue caratteristiche: finora sono 8 gli incontri in cui è partito titolare. Dopo la sosta ha avuto anche un problema agli adduttori, che però non lo ha frenato, facendogli saltare solo due sfide, una delle quali per precauzione.

Era più logico tenere lui e non Camarda

Amorim ha deciso fin dall'estate che il suo titolare in attacco sarebbe stato Gonçalo Ramos, ma si aspettava un apporto diverso dall'italiano classe 2008, che a gennaio andrà in prestito. Pochi minuti per quello che era stato definito "l'emblema del Milan", forse sarebbe stato diverso il contributo di Nkunku, che avrebbe potuto far rifiatare il portoghese quando ne aveva bisogno. La sua duttilità gli avrebbe inoltre permesso di trovare spazio pure sulla trequarti. Vedremo in estate che cosa accadrà.