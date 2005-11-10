Nkunku rinato al Lipsia, 3 gol all'Eintracht: "Ho lavorato durante la sosta, sono felice"

Dopo due stagioni complicate tra Chelsea e Milan, Christopher Nkunku sembra aver ritrovato sé stesso nel club che lo aveva lanciato nel grande calcio. Tornato al RB Lipsia in prestito con diritto di riscatto durante l'ultimo mercato estivo, il fantasista francese sta tornando ai livelli che avevano attirato l'interesse dei Blues nel 2023.

L'esperienza in Inghilterra era stata frenata soprattutto dai continui problemi fisici: in due anni con il Chelsea ha collezionato appena 62 presenze, realizzando 18 gol e 5 assist. La successiva avventura al Milan non ha rilanciato la sua carriera: pur evitando infortuni, Nkunku ha chiuso la stagione con 8 reti e 3 assist in 35 partite, senza mai convincere pienamente. Per questo il club rossonero ha deciso di cederlo temporaneamente al Lipsia, dove tra il 2019 e il 2023 aveva collezionato 74 gol e 58 assist in 178 incontri, diventando uno dei migliori giocatori della Bundesliga e conquistando anche la Nazionale francese.

Il ritorno in Germania si sta rivelando un successo. Dopo l'assist all'esordio contro il Borussia Mönchengladbach, il 28enne ha già messo a segno quattro reti: una contro l'Amburgo e una tripletta nel roboante 6-0 rifilato all'Eintracht Francoforte. In Bundesliga soltanto Patrik Schick del Bayer Leverkusen, con cinque gol, ha fatto meglio finora: "Bisogna farsi trovare al posto giusto nel momento giusto. Sono felice di aver segnato tre gol. Sapevo di dover lavorare sui miei problemi fisici e l'ho fatto durante la sosta per le nazionali", ha dichiarato Nkunku dopo la tripletta.

Il francese ha approfittato della pausa internazionale per intensificare la preparazione atletica con un preparatore personale, recuperando la migliore condizione. Un lavoro che sta dando i suoi frutti e che ha conquistato anche l'allenatore Martin Demichelis: "Dimostra il suo enorme talento in ogni giocata". Sulla stessa linea il capitano David Raum: "Quando è in forma rappresenta un'arma straordinaria per noi". Nkunku aveva parlato nelle scorse settimane anche del suo addio al Milan, club con cui resta sotto contratto fino al 2030 nel caso in cui il Lipsia non esercitasse il diritto di riscatto: "Il calcio italiano era diverso da quello a cui ero abituato. Volevo tornare a giocare il calcio che amo e l'allenatore mi ha garantito questa possibilità. Mi sento molto bene e sono convinto di aver fatto la scelta giusta. Non ho capito il comportamento del Milan e ne sono rimasto sorpreso, ma auguro comunque al club una buona stagione".