© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'incontro di stamattina del Milan con l'agente di Diego Laxalt, Vincent Casella, potrebbe portare delle novità per l'uruguagio. Dopo una prima parte di campionato non irreprensibile con il Torino, il laterale è inseguito da Alaves, Eibar e Mallorca, club che avrebbero già portato alcune offerte per il suo cartellino. C'è anche l'ipotesi di un possibile rientro alla casa base se dovesse andare via Ricardo Rodriguez.