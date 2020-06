Milan, offerta per Jovic: prestito biennale con riscatto fissato a 35 milioni

Il Milan ha effettuato una prima proposta per arrivare all'attaccante del Real Madrid Luka Jovic: prestito biennale con riscatto a 35 milioni di euro, una cifra che tra due anni permetterebbe ai Blancos di non fare minusvalenze garantendo un buon numero di milioni anche in caso di nuova esplosione del serbo. Il giocatore ha rotto con il club spagnolo che dunque deve trovargli una nuova collocazione e i rossoneri si sono proposti per risolvere la questione percorrendo una strada che possa accontentare tutti. A riportarlo è Tuttosport.