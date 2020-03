Milan, per Ibrahimovic troppi dubbi e poche certezze. Il suo ritiro si avvicina

vedi letture

Zlatan Ibrahimovic si trova ora in Svezia e, in attesa di capire se e quando si tornerà a giocare, riflette attentamente sul suo futuro: il contratto dello svedese - sottolinea La Gazzetta dello Sport - scade il prossimo 30 giugno e più passano i giorni e più appare improbabile un suo rinnovo contro il Milan. Il caos societario nelle scorse settimane, che ha portato al licenziamento di Boban, ha lasciato molto perplesso l'attaccante che a fine stagione potrebbe anche decidere di ritirarsi dal calcio giocato.

Tanti dubbi - Ibra - si legge - ha in testa tantissimi dubbi: quali saranno i piani del Milan per il futuro? Quali dirigenti e giocatori ci saranno? Chi ci sarà in panchina? Lo svedese continua a riflettere e si augura che nelle prossime settimane il futuro del club rossonero sia meno nebuloso, ma per il momento la sua permanenza appare molto complicata.

Rinnovo difficile - Con Boban che è già andato via (si sentono comunque molto spesso), ora anche Maldini potrebbe dire addio, così come Pioli: tutti e tre lo hanno rivoluto fortemente al Milan a gennaio e se nella società milanista del futuro non ci sarà posto nemmeno per loro allora il rinnovo di Ibrahimovic appare davvero improbabile.