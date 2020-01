© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riportato da Sky, il Milan sonda diverse possibilità per la porta. Se dovesse partire Pepe Reina, vicino all'Aston Villa, i rossoneri potrebbero puntare sullo svincolato Emiliano Viviano. Un altro nome fatto per i rossoneri è quello di Marco Sportiello: pista complicata, visto che l'Atalanta non vuole cederlo.