Milan, per Maignan sarà un'estate decisiva: cominciano le trattative per il rinnovo

Mike Maignan è uno dei portieri più forti del mondo. Nonostante qualche piccolo "incidente di percorso", il francese è un elemento fondamentale per il Milan di Stefano Pioli, un leader nello spogliatoio. Ed è per questo che i rossoneri pensano da tempo al rinnovo del contratto, in scadenza nel 2026.

Come riporta il Corriere dello Sport, il Milan sa bene che è meglio muoversi in largo anticipo, come insegnano le trattative per il prolungamento degli accordi di Rafael Leao e Theo Hernandez. Nelle prossime settimane potrebbero esserci quindi incontri e colloqui per gettare le basi su un nuovo contratto, che potrebbe avere durata triennale. Parlando di cifre, l'offerta sarà di circa 4,5 milioni più bonus, mentre lo stipendio attuale è di 2,8. Il portiere, però, chiede che il suo salario venga adeguato a quello di Leao, ovvero 6 milioni.

Il Milan ovviamente vuole trattenere il portiere ma la cessione di Tonali della passata stagione ha dimostrato quanto tutti i calciatori, potenzialmente e con l'offerta giusta, possano partire. Con un rinnovo di contratto, si proteggerebbe il valore di Maignan (valutato almeno 100 milioni), che piace sicuramente a PSG e Bayern Monaco. Comunque la si voglia guardare, quindi, sarà un'estate decisiva per l'estremo difensore francese.