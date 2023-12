Milan, per Tomori problema al flessore destro. Presto gli esami strumentali

Uscito questa sera poco dopo l'ora di gioco durante l'azione che ha portato al 2-1 firmato Antonio Candreva, il difensore del Milan Fikayo Tomori ha rimediato un problema al flessore destro che verrà approfondito nelle prossime ore con esami strumentali. Il programma del Milan è al momento delineato così: domani lavoro di scarico, poi due giorni di stop per festeggiare il Natale e il 26 dicembre la ripresa degli allenamenti. Da capire, adesso, se per Tomori varrà ancora questo programma.

Sui tantissimi infortuni rimediati dal Milan in questa prima parte di stagione l'allenatore rossonero Stefano Pioli, nel corso dell'intervista rilasciata a 'DAZN', s'è espresso così: "E' difficile parlare degli infortuni, onestamente son tanti. Fik stava molto bene, è un problema da rimediare in tempi brevi e che ci vede in difficoltà. Avete cambiato qualcosa? Ci stiamo mettendo tutto quello che abbiamo, come prevenzione e cure. Al momento il lavoro non ci dà i risultati che speravamo di ottenere". Da inizio stagione, si sono infortunati 21 dei 27 giocatori presenti in rosa.

