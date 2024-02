Milan, Pioli: "La miglior prestazione contro l'Atalanta, stasera meritavamo la vittoria"

vedi letture

Le parole di Stefano Pioli, tecnico del Milan, ai microfoni di DAZN dopo il pareggio di San Siro contro l'Atalanta. "E' troppo poco per due cose il rigore, Holm si mette le mani in faccia e non è stato colpito lì ma è troppo poco per il metodo di arbitraggio di Orsato che è l'arbitro che fischia meno falli. Se Holm non si mette le mani in faccia, bravi loro però peccato. Stasera abbiamo perso due punti, se c'era una squadra che meritava di vincere eravamo noi. Abbiamo giocato la miglior partita del mio Milan contro l'Atalanta, abbiamo giocato con personalità e qualità senza farli calciare in porta. La migliore prestazione della settimana, non il risultato perché meritavamo la vittoria".

Come l'aveva impostata in mezzo al campo?

"In mezzo al campo volevamo la parità sia in fase offensiva che difensiva, loro hanno un modo di stare in campo originale e Adli tenendo quella posizione ci ha dato copertura nello spazio centrale. Davanti hanno lavorato bene".

Per vedere più spesso il Milan di questa sera serva che girino le gambe o mentalmente?

"Abbiamo avuto spesso questo approccio, abbiamo sbagliato la prestazione di Monza e ho sentito commenti negativi su giovedì ma dovevamo difendere un grande vantaggio. Abbiamo subito tanti rigori a sfavore, adesso dobbiamo pensare alla prossima partita. Adesso pensiamo alle prossime che ci diranno tanto della nostra stagione".

Leao in versione pallone d'oro, la sua crescita più nella testa o nella sicurezza?

"Ha fatto la miglior prestazione della stagione, lo ha fatto con grande continuità e con un ottimo lavoro in fase difensiva. Nasce tutto da lui, dalla sua condizione e dalla sua mentalità e dovrà provare ad essere sempre questo tipo di calciatore perché ne ha i mezzi".

Stasera il Milan ha ritrovato serenità?

"Deve essere così, abbiamo giocato una partita di livello e di atteggiamento tattico e mentale. Deve darci convinzione e forza in viste delle prossime settimane che saranno impegnative. Questo ci deve dare forza per il prossimo futuro, sarà una partita importante con la Lazio".

Tiferete Inter contro l'Atalanta?

"Noi in questo momento dobbiamo pensare a stabilizzare il terzo posto e provare a raggiungere la Juventus, le partite difficili arrivano per tutti. Solo noi e la Roma abbiamo giocato queste partite di coppa e le difficoltà arriveranno per tutti".

Su Reijnders?

"Dovevo scegliere tra lui e Adli, aveva giocato tutta la partita giovedì".