Milan, Pioli: "Nessuno pensa di aver superato il turno, a Napoli sarà una partita complicata"

Il tecnico rossonero Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Milan TV dopo il successo contro il Napoli: "Non credo che sia stata la voglia di rivalsa del Napoli ma qualche lettura sbagliata nostra. Il Napoli ci ha aggredito un po' di più, noi dovevamo giocare più lunghi. Il Napoli poteva scegliere strade differenti rispetti al campionato. Ci ha aggredito di più ma abbiamo fatto una partita seria con attenzione, qualità ed energia. Nessuno pensa di aver superato il turno, ci aspetta una partita complicata ed equilibrata come sono sempre quelle fra noi e il Napoli".

Napoli senza centravanti.

"Il Napoli anche se non aveva il centravanti ha avuto le proprie occasioni. Mike ha lavorato bene. Loro hanno il miglior attacco ma noi possiamo fare ancora meglio e abbiamo la miglior difesa nelle ultime cinque. Non possiamo pensare di non concedere niente ad un avversario con tanta qualità. Dovremo soffrire anche a Napoli ma noi abbiamo anche le nostre qualità. Accetteranno qualche ripartenza ma noi in questo siamo forti".

L'affetto dei tifosi.

"E' un'emozione incredibile. Fino all'inizio ce lo siamo goduto. Poi son partite toste, che stancano e che vivi con tanta intensità perchè sai quanto è importante per tutti noi. Ma l'ambiente è stato fantastico".