Milan, Pioli: “Se vogliamo vincere dobbiamo eliminare certe ingenuità"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il pareggio interno contro il Napoli il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Milan Tv analizzando la gara: “Abbiamo fatto la partita contro una squadra che non sta vivendo un momento felicissimo, ma ha qualità. Siamo stati attenti e determinati ed è un peccato aver segnato solo un gol visto quanto abbiamo creato. Ho avuto segnali importanti da chi ha giocato e siamo cresciuti come prestazione, ma dobbiamo fare punti nelle prossime gare. Black-out? Purtroppo non siamo a settembre, ma quasi a dicembre. Certi errori devono essere eliminati, se vogliamo tornare a vincere dobbiamo evitare certe ingenuità e certe scelte sbagliate. - continua Pioli come riporta Milannews.it parlando di Bonaventura – Ha giocato con qualità e determinazione, quando ha calciato in porta ha messo grande determinazione. Come squadra abbiamo bisogno di tornare a fare risultato, anche per i tifosi che sono sempre al nostro fianco”.