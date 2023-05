Milan, Pobega: "Fosse per noi giocheremmo subito il ritorno per ribaltare questa partita"

Il centrocampista rossonero Tommaso Pobega ha parlato ai microfoni di Milan TV dopo il ko nel derby contro l'Inter: "Non siamo riusciti ad approcciarla come volevamo, c'è rammarico. Nel secondo tempo abbiamo cercato di reagire ma siamo stati poco precisi e poco lucidi e quindi non abbiamo inciso".

Il ritorno.

"Abbiamo tantissima voglia, fosse per noi giocheremmo subito il ritorno per cercare di mettere tutto in campo e ribaltare questa partita. Dovevamo alzare intensità e ritmo. Volevamo cercare qualche episodio per riaprire la partita".

La gara contro lo Spezia.

"Da domani dobbiamo pensare alla partita di La Spezia, sarà una gara insidiosa e potrà portare diverse difficoltà. Dobbiamo affrontarla al massimo".