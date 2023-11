Milan, possibile tentativo per David già a gennaio: determinanti gli ottavi di Champions

Il grande obiettivo per l'attacco del Milan è Jonathan David. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport, secondo cui il club rossonero sogna di prenderlo già nel prossimo mercato di gennaio. Il Lille potrebbe aprire alla cessione del centravanti, vista la scadenza a giugno 2025.

Attualmente il valore del canadese si attesta sui 40 milioni di euro, ma in virtù un rendimento non eccellente in questa prima parte di stagione e della situazione contrattuale il Milan potrebbe anche ottenere uno sconto. Determinante sarà in questo senso la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, sia per il prestigio che per l'introito da 10 milioni di euro che ne deriva.