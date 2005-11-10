Milan, Pulisic e lo stile: "Leao ha potenziale nella moda, poi Loftus-Cheek"

Non solo calcio per Christian Pulisic. Parlando con WWD l'attaccante del Milan e degli Stati Uniti ha rivelato anche quali sono i giocatori che considera maggiormente alla moda: "Chi ha più stile? Ci sono alcuni ragazzi con un grande stile al Milan. Rafa (Leao) ha sicuramente potenziale nella moda e può tirare fuori cose che altri non potrebbero. Aggiungo Ruben Loftus-Cheek. Sembra sempre sicuro di sé senza sembrare che si stia sforzando troppo, cosa che apprezzo. È più anche il mio stile".

Su di sé poi, ha aggiunto: "Non importa cosa succede, continuo sempre a spingere e a cercare di migliorare. Una mia debolezza? Forse il fatto di essere troppo duro con me stesso a volte. Mi aspetto sempre molto da me stesso".

Sul prossimo Mondiale: "C'è sempre pressione con una Coppa del Mondo, soprattutto rappresentando il tuo Paese, ma è anche ciò che sogni da bambino. Giocare a casa lo rende ancora più speciale. Cerco di non pensare troppo lontano però. La cosa più importante è prepararsi nel modo giusto ogni giorno, rimanere in salute e aiutare la squadra a costruire fiducia".

Sulla crescita del movimento calcistico negli USA: "Penso decisamente che il calcio stia crescendo molto negli Stati Uniti. Puoi percepirlo. I tifosi sono più connessi, gli stadi sono più pieni, i bambini più giovani seguono da vicino il calcio europeo e la Coppa del Mondo in arrivo negli Stati Uniti lo spingerà ancora oltre", ha detto. "Naturalmente c'è ancora spazio per crescere perché la cultura sportiva in America è enorme e competitiva, ma penso che ci stiamo muovendo in una direzione davvero eccitante".