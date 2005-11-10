Il Milan punta Antonio Silva: tutti i numeri del portoghese nell'ultima stagione col Benfica

Il Milan accelera per Antonio Silva e vuole giocare d'anticipo. Il difensore portoghese, classe 2003, è considerato il rinforzo ideale per la retroguardia da Ruben Amorim, che lo ritiene perfettamente compatibile con le proprie idee di gioco. Anche la situazione contrattuale del centrale del Benfica, il cui accordo scade a giugno 2027, rende l'operazione particolarmente interessante. Proprio per questo motivo il club rossonero avrebbe già avviato i primi contatti, con l'obiettivo di anticipare l'eventuale inserimento di altre pretendenti.

Nell'ultima stagione Antonio Silva ha collezionato complessivamente 3.116 minuti con la maglia del Benfica. Il centrale lusitano è sceso in campo in 25 gare di campionato, 10 in Champions League tra League Phase e playoff, 4 in Coppa di Portogallo, una in Allianz Cup e una in Supercoppa portoghese. Il suo bilancio stagionale è di un gol, un assist, otto ammonizioni e nessuna espulsione