Il Milan ricorda Mazzola: "Ha rappresentato un’epoca indimenticabile del nostro calcio"

Il Milan, con un comunicato pubblicato sui propri canali social, ha voluto esprimere il proprio cordoglio per la scomparsa di Sandro Mazzola: "Il Milan esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Sandro Mazzola, rivale storico e leale, leggenda dell’Inter e della Nazionale, protagonista della storia del calcio italiano.

Un grande campione, una bandiera, un uomo che ha rappresentato un’epoca indimenticabile del nostro calcio.

AC Milan si stringe alla famiglia Mazzola e a quella nerazzurra in questo momento di dolore.

Ciao, Sandro".