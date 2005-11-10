Il Milan ricorda Mazzola: "Ha rappresentato un’epoca indimenticabile del nostro calcio"
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Il Milan, con un comunicato pubblicato sui propri canali social, ha voluto esprimere il proprio cordoglio per la scomparsa di Sandro Mazzola: "Il Milan esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Sandro Mazzola, rivale storico e leale, leggenda dell’Inter e della Nazionale, protagonista della storia del calcio italiano.
Un grande campione, una bandiera, un uomo che ha rappresentato un’epoca indimenticabile del nostro calcio.
AC Milan si stringe alla famiglia Mazzola e a quella nerazzurra in questo momento di dolore.
Ciao, Sandro".
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