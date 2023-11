Milan, ripresa degli allenamenti dopo 2 giorni di stop: presenti anche Moncada e D'Ottavio

Dopo il doppio giorno di riposo concesso da Stefano Pioli, il Milan è tornato quest'oggi ad allenarsi a Milanello sotto gli occhi di Moncada e del ds D'Ottavio. Questo il report del club rossonero:

"Prima parte in palestra dove il gruppo ha effettuato l'attivazione muscolare per poi uscire in campo e terminare la fase di riscaldamento attraverso alcuni torelli a tema. La sessione è proseguita con una serie di esercitazioni tecniche con l'ausilio dei pali e delle sagome, a seguire spazio a un lavoro dedicato al possesso palla e infine la consueta partitella su campo ridotto".