Milan, Romagnoli a un passo dalla Lazio: possibile fumata bianca subito dopo Pasqua

Sembra essere ormai soltanto questione di giorni per un accordo definitivo fra la Lazio e Alessio Romagnoli. Come scrive questa mattina il quotidiano Tuttosport, la trattativa è alla stretta finale e per il difensore in scadenza di contratto col Milan sono già pronti cinque anni di contratto nella capitale.

Subito dopo Pasqua - si legge - è atteso un nuovo vertice fra il club biancoceleste e l'entourage di Romagnoli per provare a chiudere l'operazione.