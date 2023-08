Milan, Saelemaekers non sarà disponibile per il Trofeo Berlusconi: svelato il motivo

Questa sera, il Milan affronterà il Monza nella sfida valida per il Trofeo Berlusconi. Un'occasione in cui Stefano Pioli testerà i numerosi acquisti arrivati nel corso della finestra estiva di mercato. Nelle ultime ore, però, è venuta fuori anche la notizia di un'assenza in casa rossonera. Non farà infatti parte del match Alexis Saelemaekers.

Tale forfait non riguarda questioni di mercato, nonostante il belga abbia delle richieste (in particolare, il Besiktas ha messo gli occhi su di lui). L'ex Anderlecht non sarà della partita a causa della febbre. Pioli quindi non potrà schierare Saelemaekers, utilizzato anche da terzino durante la tournée americana.