Il Milan si sblocca subito, ci pensa Pulisic: Amorim avanti 1-0 a Udine dopo 6 minuti
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Pronti via, ci pensa Christian Pulisic. Il Milan si porta in vantaggio dopo sei minuti in casa dell’Udinese, grazie alla rete dell’1-0 firmata dal statunitense, oggi schierato a supporto di Goncalo Ramos nel 4-4-1-1 di Ruben Amorim.
La dinamica della rete
Il gol arriva quasi fulmineo: lancio di Modric su un calcio di punizione a ridosso del cerchio di centrocampo, dormita della difesa dell’Udinese , controllo e nulla da fare per Maduka Okoye. 1-0 Milan.
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