L'attaccante del Milan Christian Pulisic ha parlato ai microfoni di Sky, dopo il match di Europa League contro l’Olympiakos vinto col punteggio di 2-4.

Due partite in una e vittoria determinante per la classifica.

"Ogni partita è una finale. Non abbiamo iniziato bene questa competizione, oggi molto bene nel secondo tempo e dobbiamo giocare così anche nel primo".

Miglior momento per voi e per te?

"Non lo so. Nel secondo tempo Hutchinson ha veramente cambiare la partita, voglio sempre aiutare la squadra".

E' scattato qualcosa nella testa?

"Quest'anno abbiamo anche un nuovo allenatore, ci vuole un po' di tempo per imparare questo sistema".

Una spiegazione per l'atteggiamento del primo tempo, non solo stasera?

"Onestamente non ho risposte. Non è facile giocare qua, loro hanno giocato con tanta energia. Se iniziamo sempre così, non va bene".

Milan ideale per le tue caratteristiche?

"Abbiamo giocatori molto veloci, questo gioco per noi è buono".