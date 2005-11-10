Clamoroso al Pireo, il Milan l'ha ribaltata in 15': gran girata di Pulisic, 2-3 sull'Olympiacos al 71'
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Gaetano Mocciaro
Gaetano Mocciaro
Oggi alle 20:17Serie A
autore Gaetano Mocciaro
26.11.2026 20:17Serie A
Colpo di scena al Pireo, il Milan l'ha ribaltata in 15 minuti! Gol di Pulisic con una splendida girata al volo su assist di Huthcinson. L'inglese è particolarmente ispirato, punta l'avversario sulla destra e pennella uno splendido pallone col mancino: 2-3 al 71'.
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