Il Milan vince in rimonta: 4-2 in terra greca all'Olympiacos. Fra i protagonisti del nuovo successo della squadra di Ruben Amorim c'è ancora Christian Pulisic. "Dobbiamo prendere la fiducia che arriva da questa partita", ha dichiarato l'americano ai microfoni di Milan TV, dopo il match.

Pulisic ha poi dichiarato: "Mi fa sempre piacere giocare con questa squadra, con questi giocatori, con il mister: questo club per me è tutto. Io voglio sempre fare gol e fare assist per questa squadra, però la cosa più importante è vincere la partita".

Milan, Pulisic esalta Hutchinson

Grande gara da parte di Hutchinson, contro l'Olympiacos. Pulisic esalta così il compagno: "Lui ha cambiato questa partita, perché ha fatto questo gol durante un periodo molto difficile per noi e ha fatto anche due assist. Oggi era incredibile, un giocatore molto importante per noi anche per le prossime partite".