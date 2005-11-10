Milan, sfida al Liverpool per Gilberto Mora: il talento messicano nel mirino per gennaio

Il Milan si inserisce nella corsa a Gilberto Mora, giovane trequartista messicano del Club Tijuana. Secondo quanto riportato da TEAMtalk, i rossoneri e il Paris Saint-Germain hanno intensificato i contatti per provare a convincere il giocatore, seguito anche dal Liverpool in vista della finestra di mercato di gennaio.

Mora è considerato uno dei talenti più interessanti del calcio messicano. Le sue qualità tecniche, la personalità nel gestire il pallone e la capacità di agire sulla trequarti hanno attirato l'attenzione di diversi club europei. Anche le prestazioni con la nazionale hanno contribuito a rafforzarne la reputazione.

Il Liverpool avrebbe già contattato l'entourage del giocatore, ma Milan e PSG stanno cercando di presentare i rispettivi progetti come la soluzione ideale per la sua crescita. Un fattore importante nella scelta potrebbe essere la possibilità di trovare spazio con continuità in prima squadra.

Sul messicano ci sarebbero anche Real Madrid, Barcellona, Arsenal, Borussia Dortmund e Benfica. Mora è legato al Club Tijuana da un contratto fino al 2029, ma potrebbe valutare il trasferimento in Europa. La concorrenza è folta e il Milan dovrà giocarsi le proprie carte per provare ad anticipare le rivali.