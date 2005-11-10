Mora il gioiello del calcio americano: Liverpool pronto a sborsare 40 milioni per il messicano

Gilberto Mora è diventato il nome di spicco del calcio messicano. Dopo essere diventato il più giovane marcatore nella storia della nazionale azteca grazie alla rete del pareggio nell'1-1 contro la Colombia, il giovane centrocampista del Club Tijuana ha confermato le ottime impressioni già mostrate nel campionato nazionale, scatenando un forte interesse sul mercato internazionale. Le sue prestazioni non sono passate inosservate nel calcio europeo, dove club di Liga e Premier League stanno monitorando da vicino la sua crescita.

Il Liverpool è pronto a rompere gli indugi con una offerta da 40 milioni di sterline

Secondo le indiscrezioni, il Liverpool è una delle squadre in pole position per il giovane talento messicano. I report indicano che il club inglese sarebbe pronto a preparare un'offerta formale di circa 40 milioni di sterline (circa 47 milioni di euro) per assicurarsi le sue prestazioni.

Nel frattempo, la dirigenza del Club Tijuana ha fissato alte richieste economiche a causa del forte pressing per il giocatore, stabilendo una base d'asta di almeno 30 milioni di sterline. Inoltre, il club di frontiera intende trattenere una percentuale sui futuri diritti per garantirsi un guadagno economico in caso di una successiva cessione, con il suo sbarco nel Vecchio Continente previsto per l'estate del 2027.