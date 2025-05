Milan, sirene estere per Saelemaekers: il belga piace a tre club di Premier e uno di Bundes

Dopo la fumata nera, arrivata nella giornata di mercoledì, circa una sua conferma alla Roma, per Alexis Saelemaekers è arrivato il momento di guardarsi attorno. Il belga è tornato ad essere un effettivo del Milan, ma il suo futuro è, ovviamente, legato alle decisioni che prenderà Massimiliano Allegri, tecnico scelto dal Diavolo per il rilancio del proprio progetto dopo un'annata molto complicata come quella appena conclusa.

Il profilo dell'esterno classe 1999, però, attira già le prime attenzioni. In particolare dall'estero. Stando a quanto riportato dalla stampa inglese, infatti, sono già diversi i club che si sono mossi sull'ex talento di casa Anderlecht.

In Premier League il suo nome è finito sul taccuino di tre società: Crystal Palace, Nottingham Forest e Newcastle. Dalla Bundesliga, infine, ci sarebbero le mire dell'Eintracht di Francoforte.

ALEXIS SAELEMAEKERS, L'AVVENTURA IN ITALIA - Nel corso della sua esperienza stagionale alla Roma, il 25enne ha messo a referto 31 presenze con 7 gol, mentre nella stagione precedente, anch'essa vissuta in prestito, a Bologna i gettoni sono stati 32 ma con 4 reti all'attivo. Con il Milan, invece, ha messo a referto 141 presenze e 10 gol.