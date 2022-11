Milan, sotto l'albero di Natale in anticipo c'è Vranckx: entra 'alla Kalulu' e determina

Il Milan ha battuto per 2-1 la Fiorentina grazie ad un fortunoso autogol al 92esimo di Nikola Milenkovic, propiziato dal crosso del giovanissimo Aster Vranckx che, per la prima volta da quando è in Italia, ha avuto l'opportunità per dimostrare le sue qualità con una porzione di partita più abbondante. E non ha deluso: personalità e buona tecnica, voglia di lottare e, in generale, di essere d'aiuto alla squadra continuando a crescere a livello individuale. Un regalo di Natale per i milanisti abbastanza in anticipo: chi si aspettava Aster Vranckx?!

Gli elogi di Pioli e Tonali

D'altronde, Stefano Pioli aveva in qualche modo anticipato il suo utilizzo già nella conferenza stampa della vigilia: "Sono contento di come sta lavorando. A lui servirà la pausa, sono sicuro delle sue qualità. Ho tante scelte da fare e tanti giocatori forti e purtroppo non posso far giocare con tutti. Ma del suo atteggiamento e della sua mentalità sono soddisfatto". Ed è proprio l'atteggiamento di cui parla Pioli che, ieri, ha fatto la differenza: entrare senza paura, 'alla Kalulu', con voglia di incidere nonostante i pochissimi minuti avuti a disposizione; anche Tonali se ne è accorto: "Aster è sempre stato un ragazzo disponibile in tutto, è dentro sin dal primo giorno; si merita di giocare e di vivere queste emozioni come chi gioca sempre. Brava persona e bravo ragazzo, oltre che grande giocatore".

Un 2023 per crescere

Come ha dichiarato Pioli, la sosta potrà essere utile al classe 2002 belga per continuare a integrarsi nel gruppo Milan, trovando sempre più condizione fisica e adattandosi sempre meglio al gioco di Pioli; il ragazzo, tra l'altro, sembra avere le caratteristiche giuste per giocare con questo tipo di calcio: gamba e buona tecnica, coraggio per uscire in condizione dal pressing ed energia nel contrastare gli avversari. E poi mentalità: “Mi sto allenando - ha dichiarato Vranckx a DAZN - e imparando molto, voglio imparare ancora di più. Abbiamo un momento di pausa, ci sarà un piccola vacanza e poi continuerò ad allenarmi per non perdere la forma. Sto facendo bene in allenamento, Pioli è contento di me e devo continuare così”.