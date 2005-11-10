Fiorentina, Paratici e l'esonero di Grosso: "Poca fiducia nella squadra e nel progetto"

Il ds della Fiorentina Fabio Paratici ha parlato ai microfoni di DAZN, prima della sfida esterna sul campo del Venezia valevole per la 4^ giornata di Serie A.

Come si arriva a questa partita?

"Presa la decisione, siamo andati dritti. Pensiamo a lavorare e a fare il bene del club, mettendo il nuovo allenatore e il suo staff nelle migliori condizioni possibili. La pagina è girata, si va avanti e pensiamo a stasera".

Il risultato va trovato.

"Se ripartiamo con Paolo è perché l'anno scorso ha fatto una grande impresa, ci conosciamo e ci stimiamo. Stasera bisogna fare una gara per trovare identità, il progetto è iniziato a febbraio col mio arrivo ed è culminato con un bel risultato facendo 29 punti. Un progetto che durerà per altri 4 anni e, dentro questo percorso, ci saranno buche e salite da affrontare senza scorciatoie. Siamo convinti di quello che stiamo facendo".

Ci può chiarire la situazione con Grosso?

"La decisione è maturata dopo un confronto con l'allenatore dove ha manifestato poca fiducia nella squadra e poca convinzione nel progetto. Abbiamo valutato che non dovevamo insistere con questo allenatore e siamo andati in un'altra direzione. Abbiamo senso di appartenenza verso i nostri datori di lavoro e verso milioni di tifosi. Per quanto ci riguarda, prenderemo sempre decisioni che il quel momento sono per il bene del club e non per ricevere meno critiche o perché sono più fashion. Ho sempre fatto il bene del club e in questo caso quella era la cosa da fare".