Milan-Spezia, formazioni ufficiali: Pioli cambia tutto in mediana. Calha out, Leao-Colombo dal 1'

Di seguito le formazioni ufficiali di Milan-Spezia. Gran turnover per Stefano Pioli dopo le fatiche di coppa: confermata in blocco solamente la difesa, mentre Tonali e Krunic prendono il posto di Bennacer e Kessié in mediana. Spazio dal 1' a Brahim Diaz, Saelemaekers torna nel suo ruolo naturale di esterno destro e si rivede titolare Leao. Riposa Calhanoglu, che parte dalla panchina così come Castillejo, fin qui deludente in queste prime uscite. La punta centrale sarà Colombo mentre il norvegese Hauge potrebbe entrare a partita in corso.

Italiano cambia il portiere, con Rafael preferito a Zoet mentre in difesa Sala e Chabot prendono il posto di Ferrer e Ramos. A centrocampo gioca Pobega, di proprietà proprio del Milan. Confermato il tridente offensivo.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Théo Hernandez; Tonali, Krunic; Saelemaekers, Brahim, Leao; Colombo. A disp. Tatarusanu, A. Donnarumma, Bennacer, Castillejo, Calhanoglu, Hauge, Kalulu, Maldini, Kessié, Laxalt. All. Pioli.

SPEZIA (4-3-3): Rafael; Sala, Chabot, Erlic, Marchizza; Pobega, Ricci, Maggiore; Verde, Galabinov, Gyasi. A disp. Krapikas, Desjardinis, Acampora, Mora, Agoume, Bartolomei, Farias, Bastoni, Dell'Orco, Vignali, Agudelo, Piccoli. All. Italiano.

ARBITRO: Serra di Torino

ASSISTENTI: Di Vuolo e Raspollini

IV UOMO: Pairetto

VAR: Valeri

AVAR: Tolfo