Milan, stop per Goncalo Ramos: sovraccarico al polpaccio. Domani gli esami

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Milan, stop per Goncalo Ramos: sovraccarico al polpaccio. Domani gli esamiTMW
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Lorenzo Di Benedetto
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Oggi alle 13:40Serie A
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21.10.2026 13:40Serie A
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Tegola in casa Milan. Goncalo Ramos non è stato infatti convocato per la partita di Europa League contro il Bournemouth per un sovraccarico muscolare al polpaccio, che lo ha tolto dai disponibili per la terza giornata di League Phase.
L'attaccante portoghese, che la lasciato Milanello dopo l'infortunio rimediato durante l'allenamento odierno, svolgerà esami specifici nella giornata di domani per stabilire l'entità dell'infortunio e solo successivamente potranno essere stabiliti gli eventuali tempi di recupero.
Fonte: da Milano, Antonello Gioia
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