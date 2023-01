Milan su Zaniolo? In estate i rossoneri avevano offerto 25 milioni più Saelemaekers o Rebic

E' Nicolò Zaniolo uno dei nomi accostati al Milan in questi ultimissimi giorni del mercato di gennaio (qui le ultime sull'affare), oltre all'ultima idea che porta a Saint-Maximin del Newcastle. E per il giallorosso, sottolinea La Gazzetta dello Sport, si tratterebbe di un ritorno di fiamma visto che i rossoneri lo avevano già cercato in estate prima di andare su De Ketelaere: il Diavolo aveva messo sul piatto 25 milioni di euro più uno tra Alexis Saelemakers e Ante Rebic.