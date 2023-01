L'offerta Milan per ora non soddisfa Pinto: la Roma spera di cedere Zaniolo a titolo definitivo

E' di questa sera la notizia di un contatto tra l'entourage di Nicolò Zaniolo e il Milan . Dopo quella del Tottenham è arrivata anche la proposta del club rossonero che però non soddisfa ancora la Roma e il ds Tiago Pinto. Il problema, oltre che di distanza sulle cifre, con una richiesta iniziale ma trattabile tra i 35 e i 40 milioni, è sulla formula: il prestito con obbligo di riscatto a 25 milioni di euro in caso di qualificazione alla prossima Champions League del Milan non convince la Roma.

Il settlement agrement e le cessioni a titolo definitivo

La Roma ha sottoscritto il settlement agreement con la UEFA e di fatto dovrà contenere il deficit e cercare di far cassa con le cessioni. Per questo, e lo stesso vale per Eldor Shomurodov sul quale l'unica proposta a titolo definitivo è quella del Lille, e per Rick Karsdorp, la Roma vuole cedere Zaniolo a titolo definitivo o senza obblighi condizionati. Una formula che Pinto vuole anche per dare un segnale: il trequartista ha chiesto la cessione, il club non gliela negherà ma alle sue condizioni. Che al momento non si discostano da quei due paletti, economici e di formula. Ed è anche per questi paletti (come l'ingaggio da 6,5 milioni del marocchino al Chelsea) che al momento la trattativa per Hakim Ziyech coi giallorossi, sulla base di un prestito con riscatto da 18 mesi, è al momento ferma.