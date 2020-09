Milan, tutto su Milenkovic. La cessione di Paquetà finanzierà l'acquisto del serbo

vedi letture

Cedere per completare la difesa. Con Nikola Milenkovic. E' questa la strategia di mercato che il Milan, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, ha intenzione di perseguire nella fase finale della finestra di trasferimento per portare alla corte di Stefano Pioli il duttile serbo della Fiorentina.

Per strappare l'ex Partizan alla società viola, però, occorrerà reperire liquidità dalle cessioni, ma quelle possibili di Leo Duarte e Mateo Musacchio non porteranno in cassa i ricavi necessari. Per questo motivo il Milan punterà tutto sulla cessione di Lucas Paquetà dalla quale dovranno entrare almeno 22-23 milioni di euro per non mettere a bilancio una minusvalenza.

Una volta completata l'operazione con il brasiliano che piace al Lione il Diavolo andrà all-in su Milenkovic. Che nel frattempo ha bloccato la trattativa per il rinnovo con la società di Rocco Commisso.