© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gennaro Gattuso e Igor Tudor hanno sciolto i propri dubbi. Due punte annunciate per il milanista, che però decide per il turnover: Abate sulla sinistra al posto di Calabria, a sinistra gioca Laxalt. Paquetà da trequartista. L'Udinese invece cambia centravanti, con Okaka che si siede in panchina: gioca Lasagna, sta fuori anche Mandragora. Rientro per Samir.

Milan (4-3-1-2)

Donnarumma; Abate, Musacchio, Romagnoli, Laxalt; Bakayoko, Biglia, Calhanoglu; Paquetà; Cutrone, Piatek.

Udinese (3-4-3)

Musso; Opoku, De Maio, Samir; ter Avest, Fofana, Behrami, Zeegelaar; Pussetto, Lasagna, De Paul.