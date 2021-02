Milinkovic-Savic: "Motivati per la sfida col Bayern, dopo anni abbiamo fatto una grande cosa"

La Lazio non tradisce le attese e batte di misura la Sampdoria all'Olimpico. Il centrocampista biancoceleste Milinkovic-Savic ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo il fischio finale: "Abbiamo sofferto un po' nel secondo tempo, non doveva essere così, ma abbiamo giocato contro una squadra forte e qualche partita la devi portare a casa anche così. Siamo entrati in partita sapendo di non dover pensare al Bayern, nella ripresa abbiamo sofferto un po', ma conta aver portato a casa i tre punti. Arriviamo molto motivati all'appuntamento in Champions, perché abbiamo fatto una grande cosa dopo tanti anni, non vediamo l'ora di arrivare a martedì per fare una grande partita contro il Bayern".