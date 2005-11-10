TMW
Miretti al Besiktas, ci siamo. Il giocatore in partenza per Istanbul, le immagini
TUTTOmercatoWEB
Fabio Miretti è pronto a diventare un nuovo giocatore del Besiktas di Vincenzo Italiano. Dopo gli accordi fra club arrivati nella giornata di ieri, il giocatore è in partenza in questi minuti dall'aeroporto di Caselle per Istanbul dove sosterrà le visite mediche prima di firmare il suo nuovo contratto.
I termini degli accordi fra Juventus e Besiktas parlano di un prestito oneroso da 2 milioni di euro con diritto di riscatto a 13 milioni, per un totale che potrebbe toccare i 15 milioni. Nelle prossime ore, dopo le visite mediche, è attesa anche l'ufficialità.
Le immagini della partenza
Fonte Camillo Demichelis
Altre notizie Serie A
Oggi
15:30 Serie A
Napoli, Allegri: "Favasuli e Badiashile si stanno integrando in un gruppo già molto forte"
15:22 Serie A
Nel Bologna si ferma El Azzouzi. Per il centrocampista stop di un mese, il report medico
15:06 Serie A
Sucic: "Mi sono innamorato dell'Inter e dei tifosi. A centrocampo posso giocare ovunque"