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Juventus, nuovi contatti per Kessie: Miretti può fare spazio all’ivoriano

Juventus, nuovi contatti per Kessie: Miretti può fare spazio all’ivoriano TUTTOmercatoWEB
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Camillo Demichelis
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Camillo Demichelis
Oggi alle 06:45Serie A
Juventus, oggi la ripresa dopo il riposo: apprensione per Yildiz. Grabara arriva, Di Gregorio va al Bournemouth e Kessie resta nel mirino dei bianconeri

La Juventus, oggi, riprenderà la preparazione dopo il girono di riposo concesso ieri da Luciano Spalletti. In casa bianconera resta l’apprensione per lo stop di Yildiz e il tecnico di Certaldo di certo non lo avrà contro il Parma. Al suo posto ci sarà uno fra Boga e Alajbegovic. Al momento, la Juventus non ha ancora fatto comunicazioni ufficiali in merito alla condizioni di Yildiz. La squadra tornerà quindi al lavoro con l’obiettivo di preparare al meglio il prossimo impegno di campionato, ma inevitabilmente l’attenzione sarà rivolta anche alle condizioni del talento turco. Parallelamente, la dirigenza continua a muoversi sul mercato per completare la rosa a disposizione di Spalletti.

Grabara arriva, Di Gregorio saluta: le cifre dell’operazione

Nel frattempo la dirigenza lavora sul mercato e ieri a Torino è arrivato Kamil Grabara. Il portiere classe 99 ha svolto le visite mediche al JMedical e di fatto sostituirà Perin che è passato al Palermo. Il suo arrivo rappresenta dunque un ulteriore tassello nelle operazioni della Juventus per sistemare il reparto dei portieri. Il club bianconero, tramite una nota ufficiale, ha anche comunicato le cifre per l’arrivo di Grabara: “ Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società VfL Wolfsburg per l’acquisizione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Kamil Grabara a fronte di un corrispettivo di € 0,5 milioni, oltre ad oneri accessori pari a 0,2 milioni. Tale corrispettivo potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a € 0,3 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. L’accordo prevede inoltre la facoltà da parte di Juventus di acquisire a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del giocatore. Il corrispettivo pattuito per l’eventuale acquisizione definitiva è pari a € 11,5 milioni, pagabilimin tre esercizi". Inoltre la Juventus ha ceduto in prestito Di Gregorio al Bournemouth e il club bianconero ha comunicato ufficialmente le cifre dell’affare: “Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società AFC Bournemouth per la cessione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Michele Di Gregorio a fronte di un corrispettivo di € 1,3 milioni; tale corrispettivo potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a € 0,8 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. Inoltre, l’accordo prevede la facoltà da parte del Bournemouth di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore a fronte di un ulteriore corrispettivo di € 12,7 milioni, pagabili in tre esercizi; tale corrispettivo potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a € 1,5 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi”. La Juventus, quindi, incasserà subito 1,3 milioni di euro per il prestito, con la possibilità di aggiungere altri 800 mila euro legati al raggiungimento di determinati obiettivi. Il Bournemouth avrà inoltre la facoltà di acquistare il portiere a titolo definitivo per 12,7 milioni di euro, ai quali potranno aggiungersi ulteriori 1,5 milioni di bonus. Un’operazione che potrebbe quindi garantire alla Juventus un incasso complessivo importante in caso di riscatto.

Kessie resta il nome in cima alla lista: Miretti verso il Besiktas

La Juventus lavora anche per arrivare a un nuovo centrocampista e il nome in cima alla lista di Carnevali e Massara resta quello di Kessie. Nelle scorse ore tra le parti ci sono stati nuovi contatti e la volontà dei bianconeri è quella di chiedere per il Presidente. Spalletti e la dirigenza bianconera credono che Kessie sia l’uomo giusto per far fare un salto di qualità al centrocampo della Juventus. L’ivoriano rappresenta quindi una delle priorità per il mercato bianconero e i nuovi contatti confermano come la pista sia ancora concreta. La Juventus vuole regalare a Spalletti un giocatore in grado di aumentare fisicità, esperienza e qualità del reparto, caratteristiche che rendono Kessie particolarmente interessante per il progetto. Per fare posto all’ivoriano serve però una partenza e in questo senso Miretti sembra sempre più vicino al Besiktas. La sua eventuale uscita permetterebbe alla Juventus di liberare uno spazio in rosa e, soprattutto, di creare le condizioni necessarie per provare ad affondare il colpo sul centrocampista ex Milan e Barcellona. La situazione resta quindi da monitorare nelle prossime ore, con il mercato bianconero che continua a muoversi su più fronti. Da una parte le operazioni in uscita, dall’altra la ricerca dei rinforzi richiesti da Spalletti. La possibile partenza di Miretti potrebbe essere il passaggio decisivo per aprire le porte all’arrivo di Kessie a Torino.

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