Juventus, Miretti verso il Besiktas. Intanto però si è allenato regolarmente alla Continassa
Arrivano novità dall'allenamento della Juventus. Secondo quanto raccolto da TMW, Fabio Miretti, che sembrava essere destinato al trasferimento in prestito con diritto di riscatto al Besiktas, si è allenato regolarmente agli ordini di Luciano Spalletti. Il tecnico bianconero potrà dunque ancora contare su di lui, almeno per il momento, in attesa di ulteriori sviluppi.
Gli altri
In vista del Parma, segnali positivi sono arrivati anche da Federico Gatti e Jeff Ekhator. Il difensore, che si era fermato in seguito a una brutta entrata involontaria di un tifoso dopo l'amichevole contro la Next Gen, e l'attaccante, reduce da una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra, hanno lavorato con il resto del gruppo e viaggiano dunque verso la convocazione.