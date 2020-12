Mlik o Giroud: per i lettori di TMW al Milan serve più di un vice-Ibrahimovic per gennaio

Chi deve prendere il Milan a gennaio come centravanti? E' la domanda che vi abbiamo fatto nel nostro ultimo sondaggio e dal quale è emersa una posizione piuttosto netta: al Milan serve qualcosa di più di un vice-Ibrahimovic, ma un numero 9 capace di potersi imporre e incidere fin da subito. Per i lettori di TMW, l'inserimento perfetto sarebbe quello di Arkadiusz Milik che ha raccolto il 47.5% delle preferenze. Tanti voti anche per un profilo d'esperienza alla Olivier Giroud, mentre convince poco la possibilità di un giovane, un nuovo colpo alla Hauge. L'opzione meno votata è stata quella di non prendere nessuno, ecco il risultato.

Voti totali: 1499

Serve più di un vice Ibra: il profilo perfetto è quello di Milik 47,5%

Un attaccante di esperienza pronto subito, come Olivier Giroud 26,08%

Spazio alla linea verde con un altro colpo alla Hauge 16,28%

Nessuno. Giusto dare fiducia a Rebic, Leao e Colombo alle spalle di Ibra 10,14%