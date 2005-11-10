Moggi: "Spalletti non dovrebbe avere sicurezze. Alla Juventus ora di sicuro non c'è niente"

Luciano Moggi è tornato a parlare della Juventus e lo ha fatto all'indomani del ko per 3-0 a Torino contro la Lazio. L'ex direttore generale dei bianconeri ha commentato le parole di Luciano Spalletti, il quale pensava fino a sabato che la squadra lo seguisse: “Sono sicurezze che non dovrebbe avere, di sicuro non c’è niente ora come ora. Sono cose che non mi riguardano comunque, posso parlare del risultato, dall’esterno posso basarmi solo su quello".

Allegri è in crisi anche a Napoli dopo il rendimento avuto al Milan.

“Questa è una sua deduzione, io posso solo dire che in questo momento i risultati non ci sono, il resto non saprei. Per esprimersi bisognerebbe conoscere l’ambiente, gli infortuni, se i giocatori danno quello che devono dare… Mi limito come tutti a leggere i giornali, sul Napoli posso dire poco altro. Sono partiti per avere dei risultati e non ce l’hanno, non sanno più vincere in questo momento".

Chi vincerà lo Scudetto?

"Roma e Inter, più Inter che Roma, ma comunque tutte e due perché sono le squadre più compatte e meglio condotte".

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