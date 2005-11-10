Moggi: "Napoli irriconoscibile e scombinato, ma ad Allegri mancano calciatori importanti"

L'ex dirigente juventino Luciano Moggi è il protagonista di oggi della rubrica 'A tu per tu' su TuttoMercatoWeb.com e nel corso dell'intervista ha toccato vari argomenti, tra i quali lo stato dell'arte nel Napoli di Allegri, che ieri sera ha perso per 2-0 la partita della 10^ giornata di Serie A sul campo della Juventus.

Napoli irriconoscibile, dice Moggi

Questa l'analisi data da Moggi sulla prestazione offerta dal Napoli allo Stadium: "Irriconoscibile. Ha perso con due tiri da quaranta metri, in fotocopia. E ha anche meritato di perdere per non aver fatto niente". E ancora, provando a spiegarsi la crisi azzurra il dirigente dice: "Ad Allegri mancano calciatori importanti. È una squadra un po’ scombinata per via degli infortuni. Poi quando tornano dagli infortuni i calciatori non sono mai in condizioni ottimali. È una squadra in questo momento malata, ti dà una sensazione non di forza come una volta ma di debolezza".

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